Росіяни облаштували військовий шпиталь у хірургічному відділенні лікарні Старобільська, - Генштаб

Через велику кількість поранених російські окупанти облаштували військовий госпіталь у лікарні Старобільська Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів. Трохи раніше, у окремих населених пунктах Луганської області відзначалась робота мобільних крематоріїв противника.

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