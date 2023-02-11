Байден у Польщі ясно дасть зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну, скільки потрібно, - Кірбі
Про це заявав під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На питання щодо того, чи оголосить Байден у Польщі про новий пакет військової допомоги, Кірбі відповів: "президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".
За його словами, Байден обов'язково дасть зрозуміти, що додаткова допомога у сфері безпеки, а також додаткова фінансова допомога Україні виходитиме від США.
"Я не випереджатиму його слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США", - додав координатор Ради національної безпеки Білого дому.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден 20-22 лютого 2023 року відвідає Польщу. Запланована зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.