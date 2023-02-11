Байден у Польщі ясно дасть зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну, скільки потрібно, - Кірбі

Президент США Джо Байден у ході візиту до Польщі чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога надійде до України.

Про це заявав під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На питання щодо того, чи оголосить Байден у Польщі про новий пакет військової допомоги, Кірбі відповів: "президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

За його словами, Байден обов'язково дасть зрозуміти, що додаткова допомога у сфері безпеки, а також додаткова фінансова допомога Україні виходитиме від США.

"Я не випереджатиму його слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США", - додав координатор Ради національної безпеки Білого дому.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден 20-22 лютого 2023 року відвідає Польщу. Запланована зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.