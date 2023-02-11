Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби, 10 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 10 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красній Горі.
Ще 4 людини в області одержали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.