Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 10 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 10 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красній Горі.



Ще 4 людини в області одержали поранення", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також дивіться: Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА. ФОТОрепортаж