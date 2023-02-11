Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 136 880 осіб (+1140 за добу), 3267 танків, 2270 артсистем, 6474 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 11 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 136 880 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
танків - 3267 (+9) од,
бойових броньованих машин - 6474 (+3) од,
артилерійських систем - 2270 (+19) од,
РСЗВ - 463 (+0) од,
засоби ППО - 234 (+1) од,
літаків - 295 (+0) од,
гелікоптерів - 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1997 (+27),
крилаті ракети - 857 (+61),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5134 (+8) од,
спеціальна техніка - 214 (+3).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.