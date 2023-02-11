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Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 23,8 тис.

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туреччина,землетрус
Кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, перевищила 23 818, зокрема, у Туреччині наразі відомо про 20 318 жертв, у Сирії – про понад 3500.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Дані щодо Туреччини оновив Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

"Загалом 20 318 громадян загинули у провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адияман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елазиґ, рятовано 80 088 наших громадян. З регіону в інші провінції евакуювали 91 511 постраждалих від стихії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після землетрусів сталося 1700 афтершоків.

Наразі у районі лиха у Туреччині працює загалом 160 860 людей - рятувальників, лікарів, волонтерів та іншого персоналу, задіяно 12 026 одиниць техніки.

Водночас Al Jazeera інформує, що в Сирії загинуло понад 3500 осіб, багато людей залишаються під завалами.

Уряд у п’ятницю схвалив доставку гуманітарної допомоги через лінію фронту, що може прискорити надходження допомоги для мільйонів людей.

Раніше Всесвітня продовольча програма заявила, що запаси на північному заході Сирії, яку контролюють повстанці, закінчуються, оскільки воєнний стан ускладнює надання допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула 19 тис.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Землетрясения и коррупция...

    Почему тысячи (а иногда и сотни тысяч) людей по-прежнему гибнут в результате землетрясений - хотя существуют эффективные технологии сейсмической защиты? Один из ключевых ответов: коррупция
    "Строительная отрасль… признана самым коррумпированным сегментом мировой экономики. Коррупция принимает форму взяток за нарушение процессов проверки и лицензирования, а также тайных действий, которые снижают затраты и тем самым снижают качество строительства.

    Сборка здания, от заливки фундамента до нанесения последнего слоя краски, - это [по природе своей] процесс сокрытия, процесс, который идеально подходит для того, чтобы уменьшить или вовсе избавиться от использования дорогих, но важных компонентов конструкции. <…>

    Во время землетрясений последствия десятилетий некачественного строительства проявляются в катастрофических масштабах."

    Полностью https://meduza.io/feature/2023/02/10/pochemu-tysyachi-a-inogda-i-sotni-tysyach-lyudey-po-prezhnemu-gibnut-v-rezultate-zemletryaseniy-hotya-suschestvuyut-effektivnye-tehnologii-seysmicheskoy-zaschity
  • Іван Динисюк
    А не треба було собор Святої Софії в мечеть переробляти і Швеції роги ставити. Карма.
  • ВалентинА ea88f136
    науковці не можуть і НІКОЛИ не могли передбачити подібні катастрофи...
    Люди на таке не здатні 1000%
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