Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 23,8 тис.

Кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, перевищила 23 818, зокрема, у Туреччині наразі відомо про 20 318 жертв, у Сирії – про понад 3500.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Дані щодо Туреччини оновив Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

"Загалом 20 318 громадян загинули у провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адияман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елазиґ, рятовано 80 088 наших громадян. З регіону в інші провінції евакуювали 91 511 постраждалих від стихії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після землетрусів сталося 1700 афтершоків.

Наразі у районі лиха у Туреччині працює загалом 160 860 людей - рятувальників, лікарів, волонтерів та іншого персоналу, задіяно 12 026 одиниць техніки.

Водночас Al Jazeera інформує, що в Сирії загинуло понад 3500 осіб, багато людей залишаються під завалами.

Уряд у п’ятницю схвалив доставку гуманітарної допомоги через лінію фронту, що може прискорити надходження допомоги для мільйонів людей.

Раніше Всесвітня продовольча програма заявила, що запаси на північному заході Сирії, яку контролюють повстанці, закінчуються, оскільки воєнний стан ускладнює надання допомоги.

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