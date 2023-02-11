Дві крилаті ракети та п’ять дронів знищено над Миколаївщиною. Ворог бив по Куцурубській та Очаківській громадах, - ОВА
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10 лютого, під час чергової масованої ракетної атаки, над Миколаївською областю збито дві крилаті ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також вчора, з 19:50 до 22:50, російські окупаційні війська атакували Південь країни ударними безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони збито одинадцять дронів, з них п’ять - над Миколаївщиною.
За словами Кіма, вчора, 10 лютого, о 08:20 та 10:10 під артилерійським вогнем була акваторія Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Також вчора о 09:33 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.