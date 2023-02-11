США відкинули пропозицію президента Бразилії де Сілви щодо переговорів з РФ

США не підтримали пропозицію президента Бразилії Луїса Сілви про створення групи країн для мирних переговорів про припинення війни в Україні.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Раніше після зустрічі із президентом США Джо Байденом Лула заявив, що хоче створити групу країн для переговорів про мир в Україні за участю Китаю, Індії, Туреччини та інших країн.

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Кірбі заявив, що що всі хотіли б, щоб війна закінчилася прямо зараз, проте диктатор Володимир Путін показав, що цього не відбудеться в найближчому майбутньому.

Він зазначив, що це показує останній масований ракетний удар росіян по критичній інфраструктурі України.

Кірбі сказав, що США продовжуватимуть забезпечувати сильну позицію України на полі бою, щоб президент Володимир Зеленський міг вести потенційні вигідні переговори у майбутньому.

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"Таким чином, президент Зеленський має визначити, чи доречні переговори і, звичайно ж, за яких обставин. Як незліченну кількість разів говорив президент Байден: Нічого про Україну без України", - резюмував він.