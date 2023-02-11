Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 22 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 22 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Затишшя, Гуляйполе, Білогір'я, Чарівне, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Малинівка, Ольгівське, Новоандріївка, Щербаки, Новомиколаївка, Новояковлівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Степногірськ, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

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