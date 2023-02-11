Неспокійний ранок на Бєлгородщині: губернатор Гладков повідомляє про атаку безпілотників на інфраструктурний об’єкт
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Ранок 11 лютого видався "гучним" на Бєлгородщині. У місцевих телеграм-каналах повідомляли про звуки вибухів.
Тим часом, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про атаку безпілотників. Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"У Яковлівському міському окрузі безпілотниками атакували інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", - йдеться у повідомленні.