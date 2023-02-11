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Неспокійний ранок на Бєлгородщині: губернатор Гладков повідомляє про атаку безпілотників на інфраструктурний об’єкт

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область,бєлгород,бєлгородская
Ранок 11 лютого видався "гучним" на Бєлгородщині. У місцевих телеграм-каналах повідомляли про звуки вибухів.

Тим часом, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про атаку безпілотників. Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У Яковлівському міському окрузі безпілотниками атакували інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бєлгородський губернатор повідомив про обстріл села Красне: пошкоджено лінію електропередачі. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Коли вже по них ракета вжаримо
  • Max Grifon
    Продолжайте наблюдения
  • alexandr shamov
    Не по них - а по бункеру... А вони най платят по репарацiям, постачають в Европу дешевi кориснi копалини та вiдбудовують зруйноване. Та сидять на ножках Буша на баландi...
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