Неспокійний ранок на Бєлгородщині: губернатор Гладков повідомляє про атаку безпілотників на інфраструктурний об’єкт

Ранок 11 лютого видався "гучним" на Бєлгородщині. У місцевих телеграм-каналах повідомляли про звуки вибухів.

Тим часом, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про атаку безпілотників. Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У Яковлівському міському окрузі безпілотниками атакували інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", - йдеться у повідомленні.

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