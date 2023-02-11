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Окупанти вимкнули інтернет на захопленій частині Луганщини

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телефон,мобільний
Від сьогодні на захопленій частині Луганщини росіянами офіційно відключено мобільний інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Луганської ОВА.

"Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор "мкс" з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому.

Абонплату за пакет росіяни не змінювали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зупинили роботу найбільшого інтернет-провайдера окупованого Мелітополя

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • FT FT
    Зато они теперь могут разгаваривать па рузги сколько влезет. Правда только у себя на кухне и шопотом
  • Onufri Zagloba
    Рускій мір.
  • 5 копійок
    Для лоханців є Чебурнет з Яндексом.
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