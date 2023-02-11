Окупанти вимкнули інтернет на захопленій частині Луганщини

Від сьогодні на захопленій частині Луганщини росіянами офіційно відключено мобільний інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Луганської ОВА.



"Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор "мкс" з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому.



Абонплату за пакет росіяни не змінювали", - йдеться в повідомленні.

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