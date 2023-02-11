20 ударних дронів "Shahed" знищено увечері 10 лютого, - Повітряні сили

У вечірній час 10 лютого 2023 року російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, пуски баражуючих боєприпасів здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

"Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

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