20 ударних дронів "Shahed" знищено увечері 10 лютого, - Повітряні сили
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У вечірній час 10 лютого 2023 року російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, пуски баражуючих боєприпасів здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
"Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.