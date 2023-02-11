У ЗСУ майже закінчилися боєприпаси. Витрачають по 5 тис. снарядів на добу, - заступник голови ОП Жовква
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Через високу інтенсивність бойових дій у захисників України майже вичерпалися боєприпаси. Щодоби ЗСУ витрачають близько 5 тис. снарядів.
Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква сказав виданню Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Запаси боєприпасів в Україні перебувають майже на нулі. Все дуже швидко закінчується через інтенсивність боїв. Ми потребуємо зброї, амуніції, артилерії, бойових танків, бронемашин, винищувачів", - зазначив Жовква.
За його словами, винищувачі потрібні, зокрема, для перехоплення балістичних ракет, які зараз Україна поки що не здатна збивати.