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У ЗСУ майже закінчилися боєприпаси. Витрачають по 5 тис. снарядів на добу, - заступник голови ОП Жовква

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війна,артилерія
Через високу інтенсивність бойових дій у захисників України майже вичерпалися боєприпаси. Щодоби ЗСУ витрачають близько 5 тис. снарядів.

Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква сказав виданню Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Запаси боєприпасів в Україні перебувають майже на нулі. Все дуже швидко закінчується через інтенсивність боїв. Ми потребуємо зброї, амуніції, артилерії, бойових танків, бронемашин, винищувачів", - зазначив Жовква.

За його словами, винищувачі потрібні, зокрема, для перехоплення балістичних ракет, які зараз Україна поки що не здатна збивати.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Топ Ган
  • Топ Ган
  • Alex Smith bb5fe51c
    И *****,ты зебил,людей запугиваешь?
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