Нардеп Трухін поїхав за кордон раніше, ніж мав відрядження, яким пояснює відсутність на засіданні ВАКС, - журналіст Ткач

Народний депутат Олександр Трухін, якого підозрюють у спробі дати хабаря поліцейським на місці ДТП, поїхав з України за тиждень до початку відрядження. Раніше саме відрядженням він пояснював відсутність на засіданні суду.

Про це повідомив з посиланням на джерела в правоохоронних органах журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, Трухін мав бути в закордонному відрядженні з 29 січня до 12 лютого. Але він вихав з країни на тиждень раніше - 22 січня. Повернувся Трухін також раніше, і в п’ятницю, 10 лютого, вже встиг відвідати Офіс президента.

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"Також за інформацією джерел у правоохоронних органах депутат виїжджав за кордон на Новий рік: Виїзд - 30.12.2022 ПП Краківець на автомобілі Фольксваген р.н. АЕ 6599 КН разом з Тлустяк Василь. Повернення в Україну 02.01.2023 на тому ж авто разом з тією ж особою", - зазначив Ткач.

На його думку, ця інформація може бути корисною для Вищого антикорупційного суду.

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Ткач нагадав, що у вересні 2022 року Трухін отримав від САП підозру в спробі дати хабар поліцейським на місці ДТП.

"Справу передали до ВАКС, але Трухін не відвідує засідання спочатку через хворобу, а потім через відрядження", - зазначив журналіст.