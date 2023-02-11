Росіяни вночі скинули 4 авіабомби на Зміїний, - ОК "Південь"

Ворог продовжував тероризувати Одещину протягом ночі. Двічі територію регіону атаковано авіацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук-сторінку Оперативного командування "Південь".

"Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі 2 ракети повітряного базування.

Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби.

А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.

Людських втрат та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

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