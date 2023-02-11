Лікарі рятують життя 35-річному бійцю Олександру, всередині мозку якого застрягла куля, - гендиректор лікарні Мечникова Риженко

Куля росіян зайшла в центр мозку бійця. Це поранення є смертельним за всіма канонами медицини, але реаніматологи змогли стабілізувати пацієнта, а нейрохірурги борються, щоб він мав шанс вижити.

Про це пише у фейсбуці генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пуля, яка розламала праву тім'яну ділянку черепа і разом з кістковими відламками зайшла в центр мозку. Величезний крововилив в рановий канал. Четверту годину під мікроскопом усі: нейрохірурги, анестезіологи, медсестри - рятують життя 35-річного українця Олександра", - написав він.

Риженко зауважив, що поранення є смертельним за всіма канонами медицини. Але реаніматологи змогли відновити стабільність і перевести пацієнта зі стану коми 2 в стан коми 1.

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"І це щодня, а вночі втричі більше в лікарні Мечникова боротьба заради життя", - наголосив Риженко, зауваживши, що всі реанімації та реанімаційні зали лікарні вкрай переповнені.