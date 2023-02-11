Окупанти скидають воду з Каховського водосховища, наближаючи катастрофу на ЗАЕС. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Як це пише NPR, з початку листопада 2022 року вода хлинула з Каховського водосховища на півдні України через шлюзові затвори гідроелектростанції, контрольованої російськими окупантами. Супутникові знімки свідчать, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.
Рівень води у 2022 році / фото PLANET
Рівень води в 2023 році / фото PLANET
Така ситуація небезпечна, оскільки Каховське водосховище забезпечує питну воду для сотень тисяч жителів, зрошення майже пів мільйона акрів сільгоспугідь і систему охолодження Запорізької АЕС.
Місцева влада застерігає, що якщо рівень впаде нижче 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС, яка працює на воді з водосховища, опиниться в небезпеці. З дефіцитом води можуть зіткнутися жителі Енергодара, Мелітополя та Бердянська.
Наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов'язаний з падінням рівня води у водосховищі.
"Навіть попри те, що зниження рівня води не несе безпосередньої загрози для ядерної та фізичної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому буде дозволено продовжуватися", – заявив гендиректор Рафаель Гроссі.
Метеоролог Девід Хелмс заявив, що Росія, ймовірно, витратила кілька місяців на використання Каховського водосховища для поповнення мережі водосховищ в Криму, заповнивши всі 23 резервуари.
Нагадаємо, Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленого росіянами міста Нова Каховка Херсонської області. Ця ГЕС - нижня й остання за рахунком (шоста) ступінь у каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб в південній частині України були електрика і вода.