Минулої доби морпіхи знищили 38 окупантів, 5 САУ, 1 МТЛБ

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 10 лютого, морські піхотинці знищили МТЛБ та 38 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено 5 самохідних гаубиць "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - ідеться у повідомленні.

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