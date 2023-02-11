Путін має проводити нову мобілізацію або згортати завдання, - британська розвідка
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Британські розвідники звернули увагу, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 9 лютого, що припиняє вербувати ув'язнених у Росії для війни проти України.
Зазначається, що дані Федеральної служби виконання покарань РФ вже свідчили про зниження рівня вербування ув'язнених із грудня 2022 року. Ймовірно, новини про суворі реалії війни в Україні дійшли до засуджених та скоротили кількість добровольців.
Британці пишуть, що ключовим чинником припинення цієї схеми, ймовірно, є дедалі помітніше суперництво між Пригожиним та Міноборони Росії.
У повідомленні йдеться, що регулярна армія РФ, найімовірніше, тепер задіяла переважну більшість мобілізованих росіян.
Російське керівництво стоїть перед важким вибором: продовжувати виснажувати свої сили, згортати завдання чи проводити подальшу мобілізацію, резюмували у звіті.