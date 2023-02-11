Путін має проводити нову мобілізацію або згортати завдання, - британська розвідка

Російський диктатор Володимир Путін стоїть перед вибором - виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британські розвідники звернули увагу, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 9 лютого, що припиняє вербувати ув'язнених у Росії для війни проти України.

Зазначається, що дані Федеральної служби виконання покарань РФ вже свідчили про зниження рівня вербування ув'язнених із грудня 2022 року. Ймовірно, новини про суворі реалії війни в Україні дійшли до засуджених та скоротили кількість добровольців.

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Британці пишуть, що ключовим чинником припинення цієї схеми, ймовірно, є дедалі помітніше суперництво між Пригожиним та Міноборони Росії.

У повідомленні йдеться, що регулярна армія РФ, найімовірніше, тепер задіяла переважну більшість мобілізованих росіян.

Російське керівництво стоїть перед важким вибором: продовжувати виснажувати свої сили, згортати завдання чи проводити подальшу мобілізацію, резюмували у звіті.

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