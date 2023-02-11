Новини

Напередодні рашисти повторно атакували дві ТЕС ДТЕК, обладнання суттєво пошкоджено

3 40216
пожежа,тес,словянськ
Вчора ввечері від російських обстрілів знову постраждали дві станції ДТЕК Енерго, які вже зазнавали атак того дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, внаслідок терористичних ударів обладнання ТЕС було суттєво пошкоджено.

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Від початку енергетичного терору росіяни вже 28 разів атакували ТЕС ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дронами об’єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Это при том, что денег Ахметова хватит, чтобы нанять частную армию. И устроить (негласно) "большой переполох" в мире для расеянцев.
    Но для этого надо иметь яйца. Крепкие яйца. А у ахметова их нет.

    Так что, ты не Ринат Леонидович, ты даже не Ахметов, ты - туалетная бумага торговой марки "ринат", которой хйло вытирает свою жопу.
    Привыкай, по понтам - "негласный король донбасса", а по факту - трусливая шестерка.
  • Robert 9c04fd0d
    А по факту він ворог,який до України немає ніякого відношення,окрім заробляння грошей.
  • Trofim
    Вже триста раз писалось, що тільки удар на удар, ТЕЦ на ТЕЦ поможе від цього.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини