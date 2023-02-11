Напередодні рашисти повторно атакували дві ТЕС ДТЕК, обладнання суттєво пошкоджено

Вчора ввечері від російських обстрілів знову постраждали дві станції ДТЕК Енерго, які вже зазнавали атак того дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, внаслідок терористичних ударів обладнання ТЕС було суттєво пошкоджено.

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Від початку енергетичного терору росіяни вже 28 разів атакували ТЕС ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

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