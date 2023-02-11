Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Світового банку.
Як зазначається, фінансова допомога покриє ремонт доріг для збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів.
Грантове фінансування цього проєкту забезпечує Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF).
Також очікується додаткове фінансування в розмірі до 535 млн доларів, що має надійти найближчим часом.
Проєкт Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевої взаємодії (RELINC) допоможе відремонтувати основні мости та залізниці для відновлення зв’язку з населенням і поліпшення транспортних зв’язків для пом’якшення наслідків порушення судноплавства Чорним морем.
Серед іншого проєкт надасть підтримку в придбанні модульних мостів, обладнання та матеріалів для термінового ремонту пошкоджених автодоріг і залізничних ліній. Він також допоможе профінансувати придбання бортових вагонів і додаткового рухомого складу для розширення можливостей залізниці з перевезення вантажів у контейнерах.