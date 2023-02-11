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Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні

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міст,чернігівщина
Світовий банк оголосив про виділення 50 млн доларів на ремонт та відновлення транспортної мережі України та для надання негайної гуманітарної допомоги та відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Світового банку.

Як зазначається, фінансова допомога покриє ремонт доріг для збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів.

Грантове фінансування цього проєкту забезпечує Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF).

Також очікується додаткове фінансування в розмірі до 535 млн доларів, що має надійти найближчим часом.

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Проєкт Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевої взаємодії (RELINC) допоможе відремонтувати основні мости та залізниці для відновлення зв’язку з населенням і поліпшення транспортних зв’язків для пом’якшення наслідків порушення судноплавства Чорним морем.

Серед іншого проєкт надасть підтримку в придбанні модульних мостів, обладнання та матеріалів для термінового ремонту пошкоджених автодоріг і залізничних ліній. Він також допоможе профінансувати придбання бортових вагонів і додаткового рухомого складу для розширення можливостей залізниці з перевезення вантажів у контейнерах.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Tema9
    Інспектори з контролю над витратами повинні йти в комплекті з 50млн без всіляких умов.
  • 5 копійок
    Ваві вже не вистачає бабла на велике крадівництво?
  • Onufri Zagloba
    Коломойському радість - знову нагодує свої прокладки. То були яйця по 17 грн, тепер буде шутер (гравій) по $100 за камінчик.
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