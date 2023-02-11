"Атаку" росіян на Затоку офіційні джерела не підтверджують, - Братчук

Жодне офіційне джерело не підтвердило повідомлення росіян про нібито удар по мосту в Затоці морським дроном.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він сказав, що наразі підтверджень достовірності цього відео немає.

"Ми вже проходили "вкидання" таких відео і поширення подібної інформації", - зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що це стосується нічної тривоги, де окупанти кажуть про нібито атаку "Оніксами".

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"Тому, ще раз: військові повідомлять, якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає", - наголосив Сергій Братчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, росіяни опублікували в соцмережах відео нібито атаки по мосту в Затоці.