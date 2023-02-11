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"Атаку" росіян на Затоку офіційні джерела не підтверджують, - Братчук

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затока,міст
Жодне офіційне джерело не підтвердило повідомлення росіян про нібито удар по мосту в Затоці морським дроном.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він сказав, що наразі підтверджень достовірності цього відео немає.

"Ми вже проходили "вкидання" таких відео і поширення подібної інформації", - зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що це стосується нічної тривоги, де окупанти кажуть про нібито атаку "Оніксами".

Дивіться: Росіяни атакували міст у Затоці морськими дронами. ВIДЕО

"Тому, ще раз: військові повідомлять, якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає", - наголосив Сергій Братчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, росіяни опублікували в соцмережах відео нібито атаки по мосту в Затоці.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Ярема Стогін b9074bab
    "....якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає..." - це весь рівень таких братчуків. Зібрати би цих братчуків-ігнатів-малярок... та решту речників і речниць (мабуть, зібралось би не менше бригади?) та відправити на фронт десь під Бахмут.
  • Дмитрий 297cdebe
    Какая это вообще атака?
    На воде в 10 метрах от моста бахнула лодочка

    Это не может нанести ущерб
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