Держатомрегулювання заборонило експлуатацію чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Держатомрегулювання.

"Державною інспекцією ядерного регулювання України видано розпорядження від 10 лютого 2023 року про обмеження експлуатації енергоблоків №№3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС, як об’єкта державного нагляду, внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки. Відтак експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності є забороненою.



Держатомрегулюванням при виданні зазначеного розпорядження враховано, що промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП "НАЕК "Енергоатом" немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС.

Як зазначається, ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів забезпечення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації.

Також встановлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок.

Внаслідок окупації російськими військовими промислового майданчику не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки.

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