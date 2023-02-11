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Україна стане членом ЄС за два роки, членом НАТО - після перемоги, - Зеленський

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Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки. При цьому вже після перемоги наша країна приєднається до НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", - сказав Зеленський.

Президент додав, що найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається до альянсу.

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"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", - заявив глава держави.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Балабол.

    І оце обрав мудрий нарід у 2019 замість професіоналів

    Гигикали , що гірше не стане

    Але ж стало, стало
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Чому як тільки проти вяликого,так ботяра? У Європі чітко доведено,що кроки в Європу ідуть через знищення корупції, закон і право мають бути на першому місці, а не новини 24 для зомбування. ОП на сьогодні крок вперед, а два назад.
  • 5 копійок
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