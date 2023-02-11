Уряд розширив категорії держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Кабінет міністрів розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер, згідно з постановою Кабінету міністрів № 119 від 10 лютого, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Для цього необхідні: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

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Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.