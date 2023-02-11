Будь-який мир має забезпечити "суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України", - проєкт резолюції Генасамблеї ООН

Союзники України в ООН напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії запропонували Генасамблеї ухвалити резолюцію, в якій підкреслюється необхідність миру, що забезпечить "суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, проєкт, отриманий агентством Associated Press, називається "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні".

Запропонована резолюція менш деталізована, ніж мирний план з 10 пунктів, який президент України Володимир Зеленський оголосив на листопадовому саміті G20. За словами дипломатів ООН, які говорили на умовах анонімності, це було свідомим рішенням України та її прихильників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку, коли резолюція буде винесена на голосування.

Речниця Генеральної Асамблеї Пауліна Куб'як заявила, що надзвичайна сесія щодо України розпочнеться у другій половині дня 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування очікується пізно ввечері того ж дня.

Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН, який займається питаннями України, оскільки Рада Безпеки, яка відповідає за підтримання міжнародного миру і безпеки, паралізована через право вето Росії. На відміну від Ради Безпеки, члени Генасамблеї не мають права вето, але хоча її п'ять попередніх резолюцій щодо України є важливими як відображення світової думки, вони не є юридично обов'язковими.

Рада Безпеки проведе засідання на рівні міністрів 24 лютого, в річницю вторгнення.

Підтриманий Україною проєкт резолюції з нагоди річниці був розісланий всім країнам ООН, окрім Росії та її союзника Білорусі.

У документі підкреслюється необхідність досягнення "всеосяжного, справедливого і тривалого миру" в Україні "якомога швидше" відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.

У Статуті зазначається, що всі держави ООН "у своїх міжнародних відносинах повинні утримуватися від погроз силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави" і вирішувати суперечки мирним шляхом.

Проєкт резолюції закликає держави ООН та міжнародні організації "подвоїти підтримку дипломатичних зусиль", спрямованих на досягнення миру на цих умовах.

Запропонована резолюція повторює попередню вимогу Генеральної Асамблеї до Росії "негайно, повністю і беззастережно відвести всі свої збройні сили" з міжнародно визнаних кордонів України. Вона також підтверджує, що жодна територія, захоплена шляхом погрози силою або її застосуванням, не буде вважатися законною.

Проєкт вимагає, щоб з усіма військовополоненими поводилися відповідно до Женевських конвенцій, і закликає до "повного обміну" військовополоненими, звільнення незаконно затриманих, і повернення всіх примусово переміщених і депортованих, включаючи дітей.

Запропонована резолюція закликає всі країни співпрацювати в дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, навколишнє середовище, а також ядерну безпеку.

У проєкті висловлюється жаль з приводу "жахливих наслідків агресії проти України для прав людини та гуманітарних наслідків, включаючи безперервні атаки на критичну інфраструктуру по всій Україні з руйнівним впливом на цивільне населення". Резолюція закликає до повного дотримання міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення та інфраструктури.

План Зеленського з 10 пунктів є набагато конкретнішим і включає створення спеціального трибуналу для переслідування російських воєнних злочинів, побудову європейсько-атлантичної архітектури безпеки з гарантіями для України, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури країни та досягнення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

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