Зафіксовано авіаудари по Вовчанську, - Синєгубов

Ворог продовжує обстріли наших прикордонних міст і сіл Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зафіксовано авіаудари по Вовчанську. Там пошкоджено 4 приватні будинки. Без постраждалих. Висока імовірність нових ударів по Харкову та області зберігається", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також розповів про стан поранених під час вчорашньої масованої ракетної атаки.

"Усі постраждалі від вчорашнього удару по об'єкту інфраструктури в Харківському районі зараз у лікарні. Усього були поранені 8 чоловіків від 39 до 57 років. Двоє з них були у важкому стані, але наразі їхній стан стабільний. Усі постраждалі під постійним наглядом спеціалістів, їхньому життю загрози немає", - зауважив очільник ОВА.

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