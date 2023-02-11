Росіянка у США намагалася вбити українку, щоб жити за її паспортом. ФОТО

Росіянку Вікторію Насирову, яка живе в Нью-Йорку, визнали винною у спробі в 2016 році вбити свого косметолога, українку Ольгу Цвик, та жити за її паспортом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.

Суд встановив, що Насирова пригостила Цвик шматком чизкейка, який містив велику дозу заспокійливого.

Присяжні почули, що у серпні 2016 року Насирова, якій зараз 47 років, прийшла до свого косметолога в Квінсі з упаковкою чизкейка.

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Вікторія Насирова (ліворуч) та Ольга Цвик (праворуч)

Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик. Жінку почало нудити і вона прилягла.

"Перед тим, як Цвик втратила свідомість, вона побачила, що підсудна ходила по її кімнаті", - йдеться в заяві прокурорки.

Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною, її перевдягнули у мереживну білизну, а навколо були розкидані таблетки, створюючи враження, що жінка намагалась скоїти самогубство.

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Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності і близько 4000 доларів готівкою, пояснила прокурор під час вступної промови.

У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Суд визнав Насирову винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. Строк ув’язнення визначать наступного місяця, їй загрожує до 25 років позбавлення волі.

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Це не перші проблеми Насирової з законом. У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.

Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.