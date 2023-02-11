Росіянка у США намагалася вбити українку, щоб жити за її паспортом. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.
Суд встановив, що Насирова пригостила Цвик шматком чизкейка, який містив велику дозу заспокійливого.
Присяжні почули, що у серпні 2016 року Насирова, якій зараз 47 років, прийшла до свого косметолога в Квінсі з упаковкою чизкейка.
Вікторія Насирова (ліворуч) та Ольга Цвик (праворуч)
Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик. Жінку почало нудити і вона прилягла.
"Перед тим, як Цвик втратила свідомість, вона побачила, що підсудна ходила по її кімнаті", - йдеться в заяві прокурорки.
Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною, її перевдягнули у мереживну білизну, а навколо були розкидані таблетки, створюючи враження, що жінка намагалась скоїти самогубство.
Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності і близько 4000 доларів готівкою, пояснила прокурор під час вступної промови.
У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.
Суд визнав Насирову винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. Строк ув’язнення визначать наступного місяця, їй загрожує до 25 років позбавлення волі.
Це не перші проблеми Насирової з законом. У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.
Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.