Агентство Moody’s знизило рейтинг України. Подальший прогноз - стабільний

Міжнародна рейтингова агенція Moody’s Investors Service знизила рейтинг України з Caa3 до Ca. Експерти також змінили прогноз із негативного на стабільний.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Рейтинг було знижено після оцінки ризиків, спричинених наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед основних ризиків експерти агентства називають скорочення стійкості держборгу країни, а також зростання ймовірності реструктуризації боргів із втратами для кредиторів приватного сектору.

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Варто зазначити, що в Moody's змінили подальший прогноз із негативного на стабільний. У той же час, аналітики оцінюють подальше зниження рейтингу як можливе при посиленні війни та зростанні збитків, завданих економіці України.

Ключовим фактором зниження рейтингів України до Ca є зростання ризиків стійкості державного боргу на тлі війни, що тривала, та її наслідків для економіки та фінансового сектора.

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На відміну від рейтингу Саа, боргові зобов'язання з рейтингом Ca є високоспекулятивними і, ймовірно, близькі до дефолту. При цьому існує певна ймовірність виплати основної суми боргу та відсотків за ним.

За оцінками Moody's, реальний ВВП України скоротився приблизно на 30% у 2022 році. Хоча приватний сектор продемонстрував певну стійкість і поступово адаптувався до складних обставин, війна завдасть довгострокового збитку виробничому потенціалу ключових секторів економіки, зокрема внаслідок нещодавньої інтенсифікації військових атак на критично важливі об'єкти інфраструктури.

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Передбачувана шкода інфраструктурі на грудень 2022 року склала 138 мільярдів доларів, що еквівалентно 70% ВВП 2021 року.