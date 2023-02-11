Росія могла втратити вже близько половини своїх танків, - Пентагон

РФ могла втратити близько половини танків, які мала на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це на публічній дискусії сказала Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За її словами, у боях проти України росіяни могли втрати близько половини бойових танків. Значно погіршився і стан сухопутних військ РФ. Тоді як у дещо кращому становищі перебувають військово-морські сили окупантів, зокрема, завдяки безпілотникам, які постачає країні-агресорці Іран.

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Волландер також додала, що на сьогодні головну ставку у Кремлі роблять на людський ресурс. Вона переконана, що Росії не вдастся досягнути своїх стратегічних цілей в Україні, утім, передбачити завершення війни наразі ще вкрай непросто.

На її думку, армія РФ змогла зробити висновки після низки невдач. Йдеться про те наступальні дії, які чинять російські окупанти в операціях під Бахмутом.

"Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду", - сказала Волландер.

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Зазначимо, що українська сторона наразі оцінює втрати РФ у понад 3200 танків.