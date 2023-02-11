Контрнаступ ЗСУ може початися з Мелітополя, - The New York Times

Найімовірнішим напрямом контрнаступу України, який очікується незабаром, буде на південний напрям із центром у Мелітополі.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У редакції зазначають, що більшість окупованої Росією території перебуває в межах досяжності ракет HIMARS, що змусило окупантів перемістити склади, командні центри та інші критичні запаси далі за фронт.

При цьому очевидною метою українського контрнаступу може стати Мелітополь.

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Місто розташоване на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки, що робить його вкрай важливим для постачання російських сил на півдні.

Видання зазначає, що у разі успішного прориву Україною через російські сили "контроль Росії над Херсонською областю буде значно ослаблений".

"Без ліній постачання зі сходу російське підкріплення зможе прибувати тільки з Криму набагато довшим маршрутом, який також розташоване в межах досяжності ракет HIMARS", - наголошується в матеріалі.

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Водночас NYT звертає увагу, що можливості наступу України на сході обмежені, адже РФ тут закріплює свої позиції та налагоджує лінії постачання ще з 2014 року.

Для наступу Україні необхідно стримати просування Росії, при цьому зберігаючи власний особовий склад та техніку, підсумовує видання.