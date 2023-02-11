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Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows, - ЗМІ

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гарпун,harpoon
Дискусії про передання далекобійних ракет Україні відбуваються у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Times.

"Ріші Сунак пообіцяв направити Україні більше військової допомоги після візиту президента Зеленського до Великої Британії цього тижня. Зараз тривають дискусії про те, чи повинні вони включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadows класу повітря-поверхня", - ідеться в повідомленні.

Водночас джерела в українській обороні підтвердили виданню, що Київ буде готовий використовувати ракети для удару по окупованому РФ півострову Крим після попередження Зеленського про те, що зброя великої дальності західних союзників має використовуватися для завдання ударів "вглиб окупованих територій".

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Україна потребує далекобійної зброї, щоб продовжувати знищувати російські склади із боєприпасами, які окупанти намагаються відсунути від лінії фронту.

"Ми хочемо дати українцям щось, що може вдарити по цілі на відстані понад 100 кілометрів, але з не такою великою дальністю, щоб завдавати ударів по росії", — наголошує експерт RUSI Сідхарт Каушал.

Нагадаємо, дальність протикорабельних ракет Harpoon — до 240 км, крилатих ракет Storm Shadow — понад 560 км. Їх можна запускати з наземних пускових установок.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Британія МОЖЕ передати Україні ракети

    Ріші Сунак ПООБІЦЯВ направити Україні більше військової допомоги

    Обіцянка-цяцянка, а.... далі самі знаєте

    Всі щось обіцяють та обіцяють, а дорогий час спливає
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    Storm Shadow взагалі жесть - 600 км дальні дачі пуйла під загрозою
  • Valentina Krupko 42405046
    ці всі обіцянки можуть закінчитись нічим як і обіцянки нідерландів надати нам F-16 ,новітні танки Леопард-2. Обіцяли, обіцяли, а як прийшло до виконання то й відмовили. Тепер збирають по Європі металобрухт у вигляді Леопард-1 і то обіцяють до літа 2023, а можливо і до кінця року. Обнімали, цілували Зеленськог, кидали чепчики в повітря,а вийшов пшик. так сталось і з Торнадо і невідомо коли прибудуть Абрамси. Тільки брати литовці, латиші і естонці віддають останнє, навіть поляки і ті тормозять. Велике НАТО-це колос на глиняних ногах. нема ні волі ні озброєння ні запасів *********** і сцикуни до того ж. остання подія з прольотом рашистської ракети над Румунією яскраве підтвердження цього. а де результати розслідування по ракеті в Польщі, все затерли?
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