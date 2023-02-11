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Україна потребує миру, але не на нав’язаних Росією умовах, - Бербок

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Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії.

Про це сказала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на щорічній зовнішньополітичній конференції Фонду Генріха Бьолля в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право", - підкреслила глава МЗС ФРН.

Міністр наголосила на важливості продовження підтримки, адже "ми також несемо відповідальність за те, чого не робимо".

"Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між агресором і жертвами - то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не погоджуємося з тим, що Володимир Путін хоче нав’язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право", - сказала дипломат.

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Очільниця німецької дипслужби також сказала про необхідність на тлі порушення одною з найбільших країн світу міжнародного права більше інвестувати в інтегровану безпеку.

Дипломат акцентувала під час виступу на питанні довіри до Німеччини як надійного партнера.

"Довіра наших партнерів до нашої країни є однією, можливо, навіть найважливішою валютою зовнішньої політики Німеччини… Для нас у Федеративній Республіці довіра є ключовою валютою", - заявила Бербок.

Як глава МЗС вона бачить своїм головним завданням і пріоритетом німецької дипломатії у 2023 році зміцнення міжнародного співробітництва та міжнародного права. Для міністра, за її словами, важливо мати можливість сказати людям по всьому світу, що вони можуть розраховувати на підтримку Берліна. Адже в той час, коли в Європі вирує війна, довіра є спільним страхуванням життя. Адже Україна не лише захищає мир у своїй державі, а й свободу.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Хз, але для мене, чогось Бербок єдина з політиків Німеччини,до якої я симпатезую.
  • Vasyl Humeniuk
    Як би всі в Європі там думали і діяли то не було б північного потоку, друга "валоді" , агресії проти Грузії, анексії Криму, війни проти України, не було б ерефії.
  • володимир омельянов
    Бербок найбільш адекватний політик нинішньої німецької коаліції .
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