Прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків загальною кількістю до 40 осіб. ФОТО
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На околицях Бахмуту ворог постійно намагається використовувати щільну забудову приватного сектору для прихованого переміщення чи укриття.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
Як зазначається, днями 4 групи піхоти противника, чисельністю до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони України. Цей маневр помітили аеророзвідники Держприкордонслужби, а мінометники-прикордонники знищили 2 групи ворожої піхоти. Решта загарбників відійшла.
"Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму. "Повітряні очі" захисників України не дозволили їхнім ворожим планам здійснитися. Мінометники Держприкордонслужби та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника", - ідеться в повідомленні.