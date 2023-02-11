Прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків загальною кількістю до 40 осіб. ФОТО

На околицях Бахмуту ворог постійно намагається використовувати щільну забудову приватного сектору для прихованого переміщення чи укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, днями 4 групи піхоти противника, чисельністю до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони України. Цей маневр помітили аеророзвідники Держприкордонслужби, а мінометники-прикордонники знищили 2 групи ворожої піхоти. Решта загарбників відійшла.

"Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму. "Повітряні очі" захисників України не дозволили їхнім ворожим планам здійснитися. Мінометники Держприкордонслужби та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника", - ідеться в повідомленні.

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