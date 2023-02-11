Росіяни почали імітувати зліт МіГ-31К у Білорусі, який є носієм ракет "Кинджал", - "Беларускі Гаюн"

ПКС РФ і ВПС РБ почали імітувати зліт МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, учора (10.02.2023 - ред.), у другій половині дня було повідомлено про два групові вильоти авіації ПКС РФ з аеродрому Мачулищі о 13 та 16 годині. Ці вильоти мали низку дивацтв — вони не повернулися до Мачулищ.

"Гаюн", повідомлє, що вильоти авіації справді були, але вчора вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі робили зльоти з аеродрому Мачулищі і звук зльоту був дуже схожий на зльоти МіГ-31К та А-50.

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У моніторинговій групі прийшли до висновку, що вчора (10.02.2023 - ред.) винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су.

Також "Гаюн" зауважує, що вкрай складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження.