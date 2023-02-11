У Хмельницькому понад 50% споживачів без електропостачання

У Хмельницькому більш ніж половина споживачів досі без електроенергії після російської ракетної атаки, відбуваються аварійні відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

"Після чергової терористичної атаки ситуація з енергопостачанням залишається складною. Понад 50% споживачів без електропостачання. Найскладніша ситуація на частині Південно-Західного мікрорайону та частині Гречан. В цих мікрорайонах ми виставили мобільні пункти обігріву, 24 генератори, мобільну польову кухню та "буржуйки". Обленерго застосовує аварійні відключення", - написав він.

За словами Симчишина, ремонтні роботи тривають, зробити заплановане вчора не вдалося через майже шість годин повітряних тривог.

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"До вечора енергетики планують дати живлення в усі мікрорайони. Подача електроенергії буде здійснюватися погодинно", - зазначив міський голова.

За даними мера, частина котелень працює на генераторах і когенераційних установках, тому тепло подається всім споживачам. Водопостачання і каналізаційне господарство працюють повністю.

Також Симчишин поінформував, що внаслідок ракетного удару пошкоджено 27 вікон у двох навчальних закладах, вікна та будівлі на комунальному підприємстві, понад 80 вікон у багатоповерхових будинках, десятки вікон у приватному секторі.

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