Росія зберегла оборонно-промислову базу, але виробництво йде повільно через санкції, - Пентагон
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Росія зберегла свою оборонно-промислову базу, але виробництво озброєнь йде повільно через санкції.
Про це сказала помічниця міністра оборони США Селеста Валландер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За її словами, росіяни виробляють системи озброєнь повільнішими темпами та з використанням меншої кількості технологій через санкції.
Вона зазначила, що РФ також використала своїх партнерів, щоб заповнити прогалини, зокрема, придбала безпілотники в Ірану для атакування України.
"Росія продовжує розгортати досить значні військово-повітряні сили. Тож це змішана картина", - сказала Валландер.