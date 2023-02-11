Митрополит Епіфаній звершить літургію на Стрітення у Лаврі
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Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній відслужить літургію у день Стрітення Господнього 15 лютого у Києво-Печерській лаврі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій (Зоря).
Служба відбудеться у Трапезній церкві.
"З нагоди свята Стрітення Господа нашого Ісуса Христа Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 15 лютого 2023 року Божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври".
Усіх охочих запрошують на 9:00 ранку до Трапезного храму. А також нагадують, що можливі обмеження через безпеку.