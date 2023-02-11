ОК "Південь" про мету бомбардування росіянами острова Зміїний: Намагаються створити штучну перемогу

Метою скидання авіаційних бомб на острів Зміїний було створення окупантами штучної перемоги за відсутності реальних досягнень.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні. Ми знаходимося в умовах гібридної війни, і ворог намагається створити інформаційний фон для своїх дій. Не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на півдні зокрема, вони намагаються створити таку штучну перемогу для себе, для своєї пропаганди", – сказала вона.

Практичної мети в окупантів, за словами Гуменюк, не було.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО опублікували кадри висадки на острів Зміїний. ВIДЕО

"Що бомбили? Те, що самі позалишали, коли втікали з острова. Вони позалишали там свою техніку, свої системи ППО, які намагалися там облаштувати...Добивали своє, скажімо так" – сказала Гуменюк.

Сьогодні зранку ОК "Південь" повідомило, що російські окупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний з літаків Су-24М, а також атакували узбережжя Одеської області ракетами "Онікс".