В Україні створять центр гуманітарного розмінування, - Шмигаль

В Україні створять центр гуманітарного розмінування. Він буде виконувати функції аналітичного центру й узагальнюватиме інформацію щодо відповідних потреб міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Про створення центру говорили сьогодні на нараді МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС.

"Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - пише прем'єр-міністр.

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Внаслідок повномасштабної війни України стала однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі.

Гуманітарне розмінування є першим етапом у відновленні деокупованих територій, яке дасть можливість почати відбудовувати житла й критичну інфраструктуру.