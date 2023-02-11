В Україні створять центр гуманітарного розмінування, - Шмигаль
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В Україні створять центр гуманітарного розмінування. Він буде виконувати функції аналітичного центру й узагальнюватиме інформацію щодо відповідних потреб міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Про створення центру говорили сьогодні на нараді МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС.
"Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - пише прем'єр-міністр.
Внаслідок повномасштабної війни України стала однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі.
Гуманітарне розмінування є першим етапом у відновленні деокупованих територій, яке дасть можливість почати відбудовувати житла й критичну інфраструктуру.