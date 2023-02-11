"ЄС" пропонує перерозподілити на ЗСУ 51,1 млрд грн з будівництва доріг та 1,7 млрд грн з телемарафону
Відповідні зміни до Держбюджету пропонуються у законопроєкті 9006, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Протягом пленарних засідань "Європейська Солідарність" неодноразово піднімала питання негайного повернення доплат військовим", – нагадала Геращенко.
"Ми знайшли в бюджеті додаткові кошти на це. Ніна Южаніна, Ростислав Павленко і наша команда провели ретельний аналіз видатків і побачили, що щонайменше 53,9 млрд. грн, які можна перерозподілити на ЗСУ", – зазначає співголова фракції.
"Ми зареєстрували проєкт №9006 про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік", – зазначає Геращенко.
У "Євросолідарності", зокрема, пропонують скоротити корупційні, лобістські та непріоритетні видатки бюджету:
- 51,1 млрд грн дорожнього фонду з будівництва доріг (75%);
- 1,7 млрд грн з єдиного телемарафону;
- 0,7 млрд грн з прокуратури (в тому числі за рахунок скорочення "підвищення кваліфікації");
- 0,4 млрд грн з ДБР (в тому числі за рахунок скорочення власних поточних витрат).
"Це дозволить зберегти спрямування вже передбачених у Міністерстві оборони коштів на фінансування протягом всього 2023 року додаткових грошових виплат військовослужбовцям та забезпечити підвищення виплат військовослужбовцям у районах бойових дій", – зазначає Геращенко.