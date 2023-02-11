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"ЄС" пропонує перерозподілити на ЗСУ 51,1 млрд грн з будівництва доріг та 1,7 млрд грн з телемарафону

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южаніна
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що в бюджеті є кошти для повернення грошових доплат військовослужбовцям.

Відповідні зміни до Держбюджету пропонуються у законопроєкті 9006, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Протягом пленарних засідань "Європейська Солідарність" неодноразово піднімала питання негайного повернення доплат військовим", – нагадала Геращенко.

"Ми знайшли в бюджеті додаткові кошти на це. Ніна Южаніна, Ростислав Павленко і наша команда провели ретельний аналіз видатків і побачили, що щонайменше 53,9 млрд. грн, які можна перерозподілити на ЗСУ", – зазначає співголова фракції.

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"Ми зареєстрували проєкт №9006 про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік", – зазначає Геращенко. 

У "Євросолідарності", зокрема, пропонують скоротити корупційні, лобістські та непріоритетні видатки бюджету:

 - 51,1 млрд грн дорожнього фонду з будівництва доріг (75%);

 - 1,7 млрд грн з єдиного телемарафону;

-  0,7 млрд грн з прокуратури (в тому числі за рахунок скорочення "підвищення кваліфікації");

-  0,4 млрд грн з ДБР (в тому числі за рахунок скорочення власних поточних витрат).

"Це дозволить зберегти спрямування вже передбачених у Міністерстві оборони коштів на фінансування протягом всього 2023 року додаткових грошових виплат військовослужбовцям та забезпечити підвищення виплат військовослужбовцям у районах бойових дій", – зазначає Геращенко.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Вал Кочин 16671b7d
    Тільки за!
  • Tema9
    Це клятий Порох просто піариться і не хоче щоб Боневтік заробив на кридівництві.
  • Amber
    Підтримую рішення ЄС ++++
    бо наші Воіни - це наше ВСЕ 👍🏼🙏🏼❤️
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