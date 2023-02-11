ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут. Вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста, - Залужний

ЗСУ продовжують утримувати Бахмут під контролем.

Про це в Telegram-каналі повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 11 лютого, Залужний провів перемовини з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.

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Запорука успіху на полі бою - ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.

Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги і непохитну підтримку України", - розповів Залужний.