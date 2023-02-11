Після перемоги України необхідна деколонізація РФ, - Данілов

Розмову про демонтаж Росії треба розпочинати якнайшвидше - деколонізація РФ є єдиним запобіжником від її імперських зазіхань.

Про це написав у своїй статті секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія – це клаптеве колоніальне утворення, яке скріплене кривавими стежками геноцидів, репресій, масових вбивств і поневолення. Але штиків, на яких сидить кремль, меншає, а руйнівної енергії невдоволення Росією більшає. Серйозна розмова про те, як здійснити безпечний демонтаж Росії – на часі. Чим скоріше вона розпочнеться, тим швидше і безболісніше пройде весь процес", - зазначив секретар РНБО.

На його думку, саме розпад Росії, зникнення її як цілісного суб’єкта історії і політики може стати запобіжником імперських і постімперських зазіхань РФ і забезпечити неповторення в будь-який спосіб її спроб остаточно вирішити "українське питання".

Данілов наголосив, що Росія – це не тільки проблема України, це проблема, яка розповзлась гангреною, загрожуючи цілому світу.

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"Росія з її автократичним режимом, ресурсною економікою і новофашистською ідеологією вкотре не змогла скласти цивілізаційний іспит, залишившись територією суцільного насильства і зла, загрозою Україні і світу. Гарантії безпеки – десуб’єктивізація Росії як державного утворення, деколонізація територій, денуклеаризація і депутінізація населення", - зазначив він.

Після військової перемоги України, попереджає Данілов, необхідна внутрішня деколонізація самої Росії. Це, на його думку, має бути комплексна, продумана робота, яка включатиме низку тематичних треків: опрацювання можливих сценаріїв внутрішньої деструкції РФ; проведення консультацій та розробка планів з мінімізації ризиків неконтрольованого розповсюдження ядерної, біологічної, хімічної та іншої зброї масового ураження; розробка політичної стратегії взаємодії з новими політичними територіальними утвореннями; економічна модель взаємодії з урахуванням потенціалу та можливостей потенційних нових торговельних суб’єктів; налагодження контактів та підготовка керівних кадрів для національних та регіональних республік; розвиток мережі підтримки громадянського суспільства; створення та популяризація медіаресурсів для підтримки антиколоніальних рухів всередині РФ; відпрацювання системи люстрації, розшуку та видачі українським та міжнародним правоохоронним структурам військових злочинців, державних зрадників і колаборантів; впровадження механізму відшкодування Україні з боку колишньої Росії завданих війною збитків.

За його словами, Україна має привчати світ до думки, що Росія не має зберегтися в тих межах і в тому стані, в якому вона зараз існує.

"По-справжньому масштабні ідеї, як правило, спочатку викликають недовіру і скепсис, критику з різних сторін, відторгнення і неприйняття; але поступово, якщо бути послідовними і наполегливими у просуванні власної позиції, етап емоційного відторгнення змінюється етапом раціонального аналізу, згодом – етапом прийняття як нової реальності, планування і реалізації", - вважає секретар РНБО.

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Якщо заради безпеки людства необхідно створити прецедент, він має бути створений. Якщо потрібно знайти нові нестандартні підходи й інструменти, це буде зроблено, стверджує Данілов.