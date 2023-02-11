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Росія використовує морські надводні дрони, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі, - Залужний

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залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, під час якої поділився занепокоєнням у зв’язку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Про це в Telegram-каналі повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - розповів Залужний.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Андрей Шумейко 095e88f1
    Всё-таки это был надводный дрон...
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Liya d21d54a3
    "Україна створить флот морських дронів" новина за листопад 2022. Фонд сонцесяйний створив, мегазбір був і що то було у чорній скриньці,хз. Десь з"явився черговий матрас з баблом.
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