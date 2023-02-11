Росія використовує морські надводні дрони, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, під час якої поділився занепокоєнням у зв’язку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Про це в Telegram-каналі повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ. "Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - розповів Залужний. Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут. Вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста, - Залужний

Автор: Степан Гутник