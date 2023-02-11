На півдні України російські окупанти зламують житло, зокрема кримських татар, та заселяють своїх бандитів, - Чубаров

На окупованій російськими військовослужбовцями території Херсонської області загарбники змушують місцевих жителів виїжджати.

Про це 11 лютого повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація, що надходить останніми днями з окупованих російськими варварами районів Херсонської області, свідчить про масові катування, мародерства та переслідування громадян України.

Найбільш поширеним видом звірств, що здійснюються російськими варварами, є арешти і закриття в "підвал" громадян, де від них вимагають заяв про нібито наявні у них бажання оформити російське громадянство і отримати російський паспорт.

Тих, хто відмовляється, піддають фізичним тортурам і змушують переписати на російських окупантів особисту власність - будинок, автомашину тощо, після чого непокірних видворяють за межі окупованої зони.

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Так, днями у селищі Новоолексіївка Генічеського району російські варвари провели повторні рейди щодо виявлення та заселення російськими військовослужбовцями-бандитами будинків, господарі яких були змушені раніше евакуюватися.

При цьому насамперед такому "заселенню" піддаються будинки громадян, відомих своєю вірністю Українській державі.

Так, російські окупанти в Новоолексіївці зламали двері та заселили будинок сім'ї Едема та Гульнари Бекірових: Едем – колишній в'язень кремля, Гульнара – член Меджлісу кримськотатарського народу. Сім'я Бекірових раніше була евакуйована з окупованої Новоолексіївки", - розповів Чубаров.