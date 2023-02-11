У комітеті Бундестагу з оборони закликали дозволити Польщі та Словаччині передати Україні східнонімецькі МіГ-29

Німецький уряд має дозволити передати Україні винищувачі МІГ, продані в інші країни Європи після возз’єднання Німеччини.

Про це депутат німецького Бундестагу, член комітету з оборони Маркус Фабер 9 лютого заявив у коментарі Guildhall.

Напередодні Мюнхенської безпекової конференції він звернувся до представників посольства України в Німеччині та інших офіційних осіб із пропозицією обговорити передусім варіанти забезпечення української армії літаками F16 та МіГ-29 для захисту від російської агресії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.



"Обидві моделі не стоять на озброєнні у Люфтваффе. Тому перше завдання, яке стоїть перед Німеччиною, – дати дозвіл на передання Україні МіГ29, які є в інших країн", – заявив він.



Депутат зазначив, що після об'єднання Німеччини радянські винищувачі було продано Польщі та Словаччині. Тому під час ухвалення рішення про передання Україні МіГ їм також необхідно одержати схвалення Берліна.

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"Моя позиція – ми маємо дати цей дозвіл", – підсумував Фабер.



10 лютого виконувач обов'язків прем'єр-міністра Словаччини Едуард Геґер заявив, що президент України Володимир Зеленський на саміті Євросоюзу 9 лютого у Брюсселі (Бельгія) зробив офіційний запит до словацького уряду на постачання літаків. Тому влада Словаччини може розпочати офіційні переговори з Єврокомісією щодо доправлення винищувачів винищувачів МіГ-29 в Україну.