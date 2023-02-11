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Воїни-ремонтники ЗСУ навчаються обслуговувати танки Challenger 2 у Великій Британії, - Міноборони

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Навички і знання, отримані у Британії ремонтниками ЗСУ та екіпажами танків, дадуть змогу ефективно використовувати бронетехніку.

Про це розповів командувач Сил логістики Збройних Сил України генерал-майор Олег Гуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни-ремонтники Сил логістики Збройних Сил України спільно з екіпажами танків посилено проходять навчання у Великій Британії щодо опанування, обслуговування та ремонту танків Challenger 2.

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Здобуття цих знань і навичок військовослужбовцями ремонтних підрозділів забезпечить ефективне використання нового озброєння при виконанні бойових завдань.

Опановуємо озброєння держав-партнерів, щоб ефективніше знищувати російських загарбників. Наближаємо Перемогу та Мир разом!" - заявив він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Скільки раз в тебе ламався процесор, у якому мільярд транзисторів і скільки раз ламався телевізор, у якому десять ламп?
  • Wedan Von
    Вчора знову бачив вживу Лепардів -- не в зоопарку, а на автобані -- ...тай Пантеру вже везуть кудись нах Остен.
    Пантера -- то ващє! -- кино і німці... ...файні киці...*)
  • Bob Fayn
    таке кажуть---
    - У місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яку спеціально було виведено з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участь у бойових діях,пише прес-служба Генштабу ЗСУ
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