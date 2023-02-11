Воїни-ремонтники ЗСУ навчаються обслуговувати танки Challenger 2 у Великій Британії, - Міноборони

Навички і знання, отримані у Британії ремонтниками ЗСУ та екіпажами танків, дадуть змогу ефективно використовувати бронетехніку.

Про це розповів командувач Сил логістики Збройних Сил України генерал-майор Олег Гуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни-ремонтники Сил логістики Збройних Сил України спільно з екіпажами танків посилено проходять навчання у Великій Британії щодо опанування, обслуговування та ремонту танків Challenger 2.

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Здобуття цих знань і навичок військовослужбовцями ремонтних підрозділів забезпечить ефективне використання нового озброєння при виконанні бойових завдань.

Опановуємо озброєння держав-партнерів, щоб ефективніше знищувати російських загарбників. Наближаємо Перемогу та Мир разом!" - заявив він.