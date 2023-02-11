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Проти депутатки Закарпатської облради Петеї, яка розмістила карту "великої Угорщини" із Закарпаттям, відкрито кримінальне провадження. ДОКУМЕНТ

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Проти депутатки Закарпатської обласної ради Юдіти Петеї розпочате кримінальне провадження через те, що вона розмістила у фейсбуці карту, на якій Закарпаття входить до складу "великої Угорщини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила народна депутатка Соломія Бобровська.

Вона зазначила: "Стосовно Юдіти Петеї - депутатки облради Закарпаття, яка включає Закарпаття до складу Великої Угорщини. Офіс Генерального прокурора за моїм зверненням відкрив провадження. Досудове розслідування буде здійснювати Служба безпеки України. Це правильний крок. Слідкуватиму за ходом провадження. Ми надто довго закривали очі на подібні речі зі сторони росіян і маємо приклад чим це закінчилось. Треба вчити свої уроки.

Додаю копію відповіді ОГП. Як думаєте, яким буде результат розслідування?"

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Проти депутатки Закарпатської облради Петеї, яка розмістила карту великої Угорщини із Закарпаттям, відкрито кримінальне провадження 01

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ото вже вибирають-на сході прокацапських дебілів, а на заході промадярських мудаків! Геть клепки не мають!
  • 18c49ed2
    И в госпиталь эту шваль на общественно полезные работы, дерьмо выгребать и помогать сестричкам. Нечего кормить это в тюрьме за счет средств народа.
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Голову отрезать, свиньям скормить тварь. Вот такие выродки уже были на готове кричать орбан введи войска, если бы путлер удалось Киев захватить
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