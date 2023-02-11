Протягом доби 11 лютого росіяни завдали 7 ракетних і 23 авіаційні удари по території України, - Генштаб
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Російські окупанти продовжують спроби знищити критичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по цивільних об’єктах та житлових будинках
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.
Протягом доби противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".