Протягом 11 лютого росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, - облрада
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Протягом дня з важкої артилерії ворог тричі атакував Дніпропетровщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Сьогодні вкотре випробовували на міцність Нікопольщину: три громади району – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь – ворог накрив вогнем із тимчасово окупованих територій Запорізької області", - йдеться у дописі.
Минулося без постраждалих. В інших районах області було тихо.