Протягом 11 лютого росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, - облрада

Протягом дня з важкої артилерії ворог тричі атакував Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Сьогодні вкотре випробовували на міцність Нікопольщину: три громади району – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь – ворог накрив вогнем із тимчасово окупованих територій Запорізької області", - йдеться у дописі.

Минулося без постраждалих. В інших районах області було тихо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини: завдано значні пошкодження, розпочато розслідування. ФОТО