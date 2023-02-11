СБУ, податкова, митниця та поліція: Данілов анонсував велику чистку в держорганах

Незабаром відбудуться нові чистки в українських органах, зокрема це стосуватиметься працівників Служби безпеки України, податківців, митників та поліцейських.

Про це заявив секретар РНБО Олексія Данілова під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Данілов згадав про рішення РНБО, які днями анонсував президент України Володимир Зеленський, та додав, що незабаром відбудуться нові чистки в органах.

"Що стосується рішень РНБО, які анонсував президент. Якщо хтось думає, що це була одноразова акція, пов'язана з митницею та іншими органами, то вони помиляються...", - наголосив секретар РНБО.

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За його словами, якщо хтось вважає, що він може брати хабарі та заважати роботі бізнесу, то їх буде усунено від виконання обов'язків.

"І це стосується всіх органів, які цим займалися - СБУ, податківці, митники, поліцейські та решта. Будуть всі органи чистими від тих людей, які плямують нашу країну", - підкреслив Данілов.